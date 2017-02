Chinese Super League, il campionato orientale sbarca in Italia

28/02/2017 11:15

CHINESE SUPER LEAGUE FOX SPORTS / Il campionato cinese sbarca in Italia. Dal prossimo 4 marzo sarà possibile guardare le prodezze dei tanti talenti emigrati in Oriente attraverso 'Fox Sports', che ha acquistato i diritti della Chinese Super League. Ogni week end, riporta il canale televisivo, saranno trasmessi due match in HD più gli highlights di tutte le partite. Da Hulk a Oscar, passando per Lavezzi, Gervinho e Tevez: tanti i fuoriclasse al centro dell'attenzione.

M.D.A.