Napoli, De Laurentiis di ritorno dall'America: ecco quando incontrerà Sarri

28/02/2017 11:20

NAPOLI SARRI DE LAURENTIIS / De Laurentiis è al momento impegnato negli Stati Uniti e le ultime parole rivolte ai media non sono state di certo concilianti nei confronti di Sarri. Proprio a causa delle dichiarazioni post Real-Napoli, si parla ormai da settimane di un possibile faccia a faccia tra tecnico e presidente.

I due dovranno chiarirsi, al fine di rasserenare l'ambiente interno, costretto già a fare i conti con molte polemiche. Stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', De Laurentiis dovrebbe far ritorno in Italia sabato mattina, forse in tempo per il match dell'Olimpico' contro la Roma.

L.I.