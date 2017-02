Roma, ecco l'iter per il nuovo stadio. Intanto Di Maio: "Ridicole certe critiche"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

28/02/2017 11:07

ROMA NUOVO STADIO DI MARIO / Al di là dei risultati che Spalletti e i suoi riusciranno a ottenere in campo in questa stagione, tra serie A, Coppa Italia ed Europa League, le migliori news Roma giungono dall'esterno. L'accordo trovato tra la dirigenza giallorossa e la giunta comunale del sindaco Raggi è storico. La Roma avrà il proprio stadio di proprietà, il che rilancia in prospettiva il club a grandi livelli europei, anche sul fronte del calciomercato. Una piazza calda come Roma sarà in grado di garantire ricchi e costanti introiti al club di Pallotta, per non parlare poi del clima rovente che si respirerà nel nuovo impianto.

La Juventus ha reso ormai chiaro col suo 'Stadium' che, al di là di un'importante questione economica, giocare tra mura amiche in grado di intimidire l'avversario, vuol dire ritrovarsi a giocare con una marcia in più.

Roma, news e iter da seguire per il nuovo stadio

La stretta di mano con il sindaco Raggi ha rappresentato però per la Roma soltanto il primo passo. Dal momento che il club ha accettato alcune importanti modifiche, si dovrà ora seguire un nuovo iter. Come spiegato nei giorni scorsi dal vicesindaco Bergamo, sarà ora necessario approvare una nuova delibera, da presentare poi in aula. In molti si dicono però scettici sulle reali chance che la delibera abbia d'essere approvata. Bergamo si è detto fiducioso in merito: "I nostri legali ritengono possa passare, dato che il progetto è stato stravolto. Inoltre non c'è interesse da parte di nessuno a chiudere una conferenza dei servizi e ad aprirne un'altra".



In merito alla vicenda, conclusasi con un lieto fine, si è espresso inoltre il deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, intervenuto a 'Tgcom24': "Sono orgoglioso di quanto fatto e trovo ridicole le critiche giunte da chi ha portato a Mafia Capitale. I soldi che saranno investiti per le infrastrutture erano già previsti. Marino non sa neanche quali infrastrutture siano saltate, perché non ha visto il progetto del nuovo stadio, che non le riduce".