Palermo, Zamparini: "Due anni di insulti, non ci sarà nessun saluto"

28/02/2017 10:30

PALERMO ZAMPARINI ADDIO / Ormai l'addio di Zamparini alla presidenza del Palermo è ufficiale ma, come dichiarato dal diretto interessato al 'Giornale di Sicilia', non ci sarà alcun saluto: "Da due anni ricevo soltanto insulti. Non volio salutare perché non meritavo questo trattamento. Ho soltanto dato a questa città, senza chiedere nulla. Una parte del tifo andava isolata. Danneggiano l'immagine di Palermo".

NUOVI PROPRIETARI - "Non è questo il momento dei bilanci. Preferisco li facciano poi gli altri. Sono orgoglioso di lasciare il Palermo a questi investitori".

L.I.