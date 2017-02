Calciomercato, corsa a tre italiana per Conte: Inter, Milan e Roma alla finestra

28/02/2017 09:30

CONTE CHELSEA / Nonostante il primato 'blindato' del suo Chelsea in Premier League, si rincorrono le voci su un futuro lontano da Londra per Antonio Conte. L'allenatore ex Juventus e Nazionale potrebbe decidere di far ritorno in Italia, dove - scrive 'La Repubblica' oggi in edicola - sarebbero tre i club alla finestra: si tratta di Inter, Milan e Roma. Da scartare, ad oggi, è invece l'ipotesi di rivedere Conte di nuovo sulla panchina della Juve.

S.D.