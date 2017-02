Inter, da Kondogbia a Brozovic: condizioni precarie per i nerazzurri

28/02/2017 09:12

INTER ROMA PERISIC KONDOGBIA BROZOVIC / Al di là delle polemiche arbitrali, la Roma ha meritato la vittoria ottenuta contro l'Inter che, stando a quanto riportato da 'Tuttosport', si è presentata al match di 'San Siro' in condizioni fisiche precarie.

Kondogbia è infatti sceso in campo con la tonsillite, mentre Perisic era alle prese con forti problemi di stomaco. Anche Brozovic ha seriamente rischiato di non far parte del match, risultando tra i titolari soltanto grazie a un'infiltrazione.

L.I.