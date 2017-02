Calciomercato Milan, arriva il nuovo contratto per Montella

28/02/2017 08:45

CALCIOMERCATO MILAN / In attesa del closing per il definitivo passaggio di proprietà del Milan in mano cinese, si fa più chiaro il futuro dell'allenatore Vincenzo Montella: secondo quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', venerdì prossimo è in programma un incontro tra Mirabelli e Fassone ed il tecnico rossonero per parlare del futuro. L'intenzione della nuova dirigenza milanista è quella di offrire a Montella un nuovo contratto con adeguamento dello stipendio rispetto agli attuali 2,3 milioni a stagione.

S.D.