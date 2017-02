Calciomercato Juventus, Khedira può partire: Marotta a caccia di Tolisso

28/02/2017 08:51

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHEZ TOLISSO / La Juventus ha le idee chiare per il proprio futuro, pronta a intervenire soprattutto in alcuni reparti. Donnarumma resta nel mirino ma non è la priorità numero uno.

Il centrocampo ad esempio vedrà l'arrivo di nuovi elementi, considerando la possibilità di veder partire Khedira nella prossima sessione di mercato, tentato da una nuova avventura in MLS o in Australia, come riportato da 'Tuttosport'. Sarà dunque necessario trovare un degno sostituto, con Tolisso ancora in cima alle preferenze della Juventus. Le trattative impostate in passato non hanno portato Aulas a cederlo. Il presidente del Lione chiede 40 milioni di euro per il suo cartellino, anche se i bianconeri sperano di raggiungere un accordo più vantaggioso, inserendo Lemina nell'affare.

Un nuovo elemento è atteso inoltre anche in attacco, con Allegri che necessiterà di un sesto elemento, dato il modulo offensivo che sta proponendo. I cinque giocatori disponibili oggi, a fronte dei quattro posti in campo da coprire, risultando contanti. La Juventus valuta svariate opzioni, tra le quali Alexis Sanchez, il cui contratto con l'Arsenal scadrà nel 2018. In Inghilterra sottolineano come non ci sia un accordo per il suo rinnovo e, dovesse realmente partire, sarebbe questo il mercato decisivo per lui.

L.I.