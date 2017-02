Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma: Marotta deve risolvere il nodo Buffon

28/02/2017 08:19

CALCIOMERCATO JUVENTUS DONNARUMMA MILAN / Le parole di Mino Raiola aprono nuovi scenari per il futuro di Donnarumma, ormai maggiorenne e pronto a decidere del proprio futuro. Il noto procuratore ha sottolineato come, al termine delle trattative, siano sempre i giocatori a decidere del proprio futuro. Il lavoro di un procuratore è però quello di analizzare le varie opzioni proposte e tentare di garantire il meglio possibile al proprio assistito. A domanda diretta sul futuro del giovane portiere, ovvero se meritasse un grande Milan costruito intorno a lui, Raiola ha risposto: "Merita una grande squadra". Che sia il Milan o un altro club dunque, dati i tanti dubbi sul futuro dei rossoneri, legati alla nuova dirigenza cinese.

Parlare di grande squadra, in Italia, è quasi sinonimo di Juventus. La rinascita dalle ceneri della serie B, ormai anni fa, ha portato risultati stupefacenti in campionato, così come in Europa, dove i bianconeri hanno ritrovato la propria dimensione. Sul mercato Juventus Marotta resta attendista per il momento, come sottolineato da 'Tuttosport', evitando di interferire nelle trattative di rinnovo del Milan. Andrà però individuato un degno sostituto di Buffon e l'apprezzamento per Donnarumma è innegabile. Qualora dunque tra giocatore e rossoneri dovesse giungere il divorzio, non mancherebbe di certo un concreto assalto bianconero. Tutto si deciderà entro il termine del calciomercato estivo, dal momento che nessuno in casa Milan può pensare di perdere Donnarumma, in caso di mancato rinnovo, a costo zero nel 2018.

I rossoneri sarebbero intenzionati a garantire al portiere un ingaggio a salire, con cifre che, già in partenza, sarebbero alquanto vicine a quelle di Carlos Bacca: 3.5 milioni di euro. Non è però difficile pensare che Raiola ipotizzi per il proprio assistito un contratto da 5 milioni di euro, data l'elevata valutazione del suo cartellino.

Attesi sviluppi nei prossimi mesi, con l'imminente addio di Silvio Berlusconi. La Juventus resta in prima fila per Donnarumma, anche se a sua volta ha un problema da risolvere. Portare a Torino Gigio vorrebbe dire rischiare di relegarlo per una stagione a vice Buffon, destinato a essere ancora il titolare di questa squadra fino ai Mondiali del 2018.

L.I.