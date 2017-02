Calciomercato Napoli, l'Inter ci prova per Koulibaly

28/02/2017 08:12

CALCIOMERCATO NAPOLI / Attento Napoli, l'Inter, alla ricerca di un nuovo difensore centrale in vista del calciomercato estivo, è pronta a lanciare l'affondo per Kalidou Koulibaly: secondo quanto scrive oggi il 'Corriere dello Sport', in casa nerazzurra sono convinti che la richiesta iniziale di Aurelio De Laurentiis (60 milioni di euro) sia trattabile. L'Inter ha monitorato il difensore senegalese nelle scorse settimane, anche in Coppa d'Africa.

Koulibaly rappresenta un'alternativa al possibile colpo Manolas-Inter, con de Vrij e Marquinhos altre ipotesi nerazzurre.

S.D.