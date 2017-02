Fiorentina-Torino, Saponara: "Sousa? Siamo tutti sulla stessa barca"

27/02/2017 23:29

FIORENTINA TORINO SAPONARA / Il suo primo gol con la maglia della Fiorentina non è bastato per centrare i tre punti. Al termine della gara col Torino, chiusa col punteggio di 2-2, Riccardo Saponara è stato intercettato dai microfoni di 'Premium Sport': "Non giocavo da un po' ed ero fermo da qualche settimana per la distorsione. Ho cercato di dare tutto quello che avevo. Peccato perché avevamo la partita in mano e sarebbero stati tre punti importanti. Le difficoltà le ho già vissute diverse volte. Queste situazioni fanno parte del nostro gioco. Sono stato accolto alla grande da tutti e non credevo di ambientarmi così facilmente. Ho provato a dare il mio contributo. Abbiamo rinnovato la fiducia di intenti con il mister: siamo tutti sulla stessa barca. In preparazione della partita siamo sempre in sala video a studiare gli avversari. La squadra è con l'allenatore. Oggi abbiamo commesso qualche errore ma l'atteggiamento è inopinabile".

D.G.