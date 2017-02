Calciomercato Fiorentina, futuro Paulo Sousa: ecco l'esito del summit in società

27/02/2017 23:38

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Al termine di Fiorentina-Torino, match che ha visto i padroni di casa dilapidare il doppio vantaggio e farsi raggiungere da un doppietta di Belotti, è andato in scena un summit societario tra il presidente della Fiorentina Cognini, il patron Della Valle e il direttore sportivo Corvino. Si è trattato di un normale confronto tra dirigenti in un momento delicato per le sorti del club gigliato e come riportato da 'Premium Sport', è stata confermata la fiducia a Paulo Sousa, al centro di numerose voci legate ad un suo possibile esonero.

S.F.