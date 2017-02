Fiorentina-Torino, Paulo Sousa e il futuro: "Dormo sereno, non devo salvare la panchina"

27/02/2017 23:13

FIORENTINA TORINO/ Paulo Sousa ha commentato ai microfoni di 'Premium Sport' il pareggio per 2-2 maturato in Fiorentina-Torino: "I fischi dei tifosi? loro pagano il biglietto e non si discutono, sono l'anima del club. I giocatori hanno dato il massimo, non siamo riusciti a chiudere la partita, ci siamo abbassati troppo ed è arrivato il pareggio del Torino. Panchina a rischio? Non sono qui per salvare la panchina ma per lavorare. Summit in corso in società? Non mi pare. Se dormo sereno? Sì, perché faccio il mio lavoro con molta onestà, lo faccio da quando ho iniziato a stare nel mondo del calcio. La sostituzione di Saponara? Putroppo non ce la faceva più, così come Sanchez".

S.F.