Premier League, Leicester-Liverpool 3-1: addio Ranieri e Vardy ritrova il gol

27/02/2017 22:53

PREMIER LEAGUE LEICESTER LIVERPOOL / Il Leicester torna a vincere dopo sei turni di astinenza. Alla prima dall'addio di Ranieri, le 'Foxes' stendono in casa il Liverpool con un convincente 3-1 facendo partire il probabile 'interregno' di Craig Shakespeare col piede giusto. A decidere la sfida la doppietta di Vardy - che non trovava la via del gol dallo scorso dicembre - e la staffilata da fuori area di Drinkwater. Inutile la rete di Coutinho per i 'Reds': la sfida non è mai stata in discussione.

Leicester-Liverpool 3-1: 28’ Vardy (Le), 39’ Drinkwater (Le), 60’ Vardy (Le), 68’ Coutinho (Li)

CLASSIFICA: Chelsea 63; Tottenham 53; Manchester City* 52; Arsenal* 50; Liverpool 49; Manchester United* 48; Everton 44; West Bromwich 40; West Ham 33; Stoke 32; Burnley e Watford 31; Southampton* 30; Bournemouth 26; Leicester e e Swansea 24; Middlesbrough e Crystal Palace 22; Hull 21; Sunderland 19.

*una partita in meno

D.G.