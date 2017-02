Calciomercato Fiorentina, Paulo Sousa in bilico. Spunta l'ipotesi Ranieri

27/02/2017 22:57

CALCIOMERCATO FIORENTINA RANIERI/ Si fa dura la situazione per Paulo Sousa, in bilico dopo il clamoroso ko in Europa League contro il Borussia Mönchengladbach al quale è seguito il rocambolesco 2-2 con il Torino, arrivato con i viola avanti di due reti nel primo tempo. I dirigenti gigliati, sia nei giorni scorsi che prima della partita di stasera, hanno confermato la posizione dell'allenatore portoghese almeno fino al termine della stagione. I risultati negativi e l'ambiente sempre più teso di Firenze, dove i tifosi si sono schierati apertamente contro Paulo Sousa, potrebbero portare la società a rivedere i propri piani. Proprio in questi minuti, è in corso a Firenze un summit dirigenziale con il presidente Andrea Della Valle.



Fiorentina, Paulo Sousa in bilico: suggestione Ranieri



Tra i nomi dei possibili sostituti, inizia a farsi largo quello di Claudio Ranieri, appena esonerato dal Leicester a meno di un anno dal meraviglioso successo in Premier League. L'agente del tecnico testaccino, in giornata, ha ammesso di aver ricevuto chiamate dall'Italia, specificando al tempo stesso la sua volontà di proseguire in Inghilterra. Ranieri - che prima dell'esonero aveva rinnovato con il Leicester fino al 2020 a 5 milioni di sterline a stagione - è appena tornato in Italia, a Roma, dove sta passando qualche giorno di relax insieme alla famiglia per smaltire la delusione dell'esonero. Nel caso in cui arrivasse la chiamata della Fiorentina, non è esclusa una risposta positiva: lui a Firenze ha già allenato negli anni '90, è reduce da una strepitosa avventura (esonero a parte) con il Leicester e i viola gli darebbero la possibilità riprendersi in un colpo solo, la rivincita sui dirigenti dei 'Foxes' e quella sulle tante squadre italiane che in questi anni lo hanno snobbato.

