Fiorentina-Torino, Belotti: "Oggi si è rivisto il cuore. Futuro? Nessuno lo conosce"

27/02/2017 22:44

FIORENTINA TORINO BELOTTI / Andrea Belotti aggancia Higuain e Dzeko in vetta alla classifica dei marcatori e regala un punto importante al Torino. Con una bella doppietta il 'Gallo' ha rimontato il duplice vantaggio firmato dalla Fiorentina nel primo tempo: "Fa sempre piacere ricevere applausi da tutta la gente - ha esordito a 'Premium Sport' - significa che sono sportivi. Siamo partiti male, poi è uscito il cuore di questa squadra che mancava da qualche partita. Se sono in testa alla classifica cannonieri è merito della squadra. Potevo essere un gradino più in alto se non avessi sbagliato il rigore, ma ormai è diventato routine. Cercherò di essere più lucido e freddo in futuro. Grande salto? Sono del Torino e onorato di giocare per questa squadra. Il futuro non lo conosce nessuno, io sono pronto per il Torino".

D.G.