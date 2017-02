Palermo, Zamparini spiega: "Resto comunque nel CdA"

28/02/2017 05:16

PALERMO ZAMPARINI DIMISSIONI / Maurizio Zamparini si è dimesso dalla presidenza del Palermo. "Spero che i palermitani mi siano grati per il tipo di persone che sto portando dentro al club", ha spiegato lo stesso a 'LiveSiciliaSport' dove ha aggiunto: "Al momento non posso dire di chi si tratta, c'è un discorso legato alla privacy della trattativa di cui devo tenere conto. La prossima settimana vi presenterò in conferenza stampa il soggetto di riferimento e vedrete di chi si tratta".

La sua uscita dal club rosanero non sarà immediata: "Non vado al Polo Nord, rimango qui. Non rimarrò a fare il presidente ma mi sono impegnato a dare una mano, altrimenti i rappresentanti di questo fondo non avrebbero mai detto di sì. Loro stanno entrando dentro a tutti i miei progetti e hanno accettato di prendere il Palermo a patto che io dia una mano, per cui ho deciso di venire incontro alla loro richiesta. Il mio sarà un supporto a distanza, non sarò presente a Palermo ma garantirò il sostegno garantito da casa mia. Rimarrò dentro al consiglio di amministrazione, tutto il resto andrà chiesto a questa figura di riferimento che avrò modo di presentarvi".

D.G.