Nizza, il patron Rivere non si pente: "Non ci dispiace avere Balotelli"

27/02/2017 22:07

NIZZA RIVERE BALOTELLI / Mario Balotelli sembra esserci ricascato di nuovo. Nelle ultime settimane ha ricevuto due espulsioni oltre che aver rimediato un'esclusione dai convocati per via delle dichiarazioni contro gli arbitri. Nonostante questo il patron Jean-Pierre Rivere non si è pentito del suo acquisto: "Ci sono periodi come questo nella vita di ogni calciatore. Ha fatto un ottimo inizio di stagione. Al momento le cose non sono così buone, ma spero che presto possa tornare il Mario visto all'inizio. Nel complesso siamo molto felici di Mario, non ci dispiace averlo con noi", le parole del numero uno del Nizza a 'Canal +'.

D.G.