Fiorentina, il comunicato UFFICIALE sull'infortunio di Ilicic

27/02/2017 21:55

FIORENTINA COMUNICATO UFFICIALE INFORTUNIO ILICIC / Fiorentina-Torino ha dovuto fare a meno di un potenziale protagonista a pochi istanti dal kick off: Josip Ilicic si è infortunato durante il riscadalmento.

Per fare chiarezza sulle condizioni del fantasista sloveno il club gigliato ha diramato un comunicato attraverso il proprio sito ufficiale: "Durante la fase di riscaldamento l'atleta Josip Ilicic ha riportato dolore a comparsa improvvisa al tricipite surale destro, che ha determinato la non disponibilità per la gara odierna. Domani verranno eseguiti gli accertamenti del caso".

