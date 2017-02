FOTO - Leicester-Liverpool: tifosi con le maschere di Ranieri per ricordare King Claudio

27/02/2017 21:46

LEICESTER LIVERPOOL/ Quella di stasera contro il Liverpool, è la prima partita ufficiale del Leicester senza Claudio Ranieri, tecnico esonerato dalla società dopo la sconfitta in Champions League con il Siviglia. Un esonero che ha lasciato di stucco i tifosi delle 'Foxes', per sempre grati all'allenatore romano artefice della storica vittoria in Premier League della scorsa stagione. Sugli spalti, il sostenitori del Leicester hanno manifestato tutto il proprio amore nei confronti dell'ormai ex manager presentandosi con le maschere di Ranieri sul volto: King Claudio non verrà mai dimenticato.

S.F.