27/02/2017 21:18

LAZIO UFFICIALE DASPO TOUNKARA / Niente spalti di uno stadio per un anno per Mamadou Tounkara. Al giovane attaccante della Lazio, infatti, è stato comminato il Daspo per il pugno sferrato ad un tifoso al termine della gara col Chievo, dopo che quest'ultimo aveva insultato il capitano Lucas Biglia. Lo stesso trattamento sarebbe stato inflitto anche al supporter biancoceleste.

D.G.