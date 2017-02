Calciomercato Roma, è duello con la Lazio per un talento della Lega Pro

27/02/2017 20:58

CALCIOMERCATO ROMA LAZIO / Roma e Lazio: un derby continuo. Oltre alla sfida in programma dopodomani allo 'Stadio Olimpico', i due club si stanno dando battaglia anche sul calciomercato: come rivela 'Sky Sport', i due club capitolini stanno seguendo Reinis Reinholds, portiere lituano che si sta mettendo in luce con la Racing Roma. Sul talento classe 1997 ci sarebbero anche Sampdoria e Chelsea, con questi ultimi che avrebbero mandato già alcuni osservatori a visionarlo da vicino in occasione dell'ultimo match di Lega Pro contro il Siena.

D.G.