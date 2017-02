Calciomercato Inter, Zanetti: "Pioli grande allenatore. Investimenti? Sono fiducioso"

27/02/2017 20:38

CALCIOMERCATO INTER ZANETTI / "Mi manca ancora un po' parlare il cinese": scherza sul palco di Palazzo Pirelli il vicepresidente Javier Zanetti. Insignito del 'Premio GLGS', dedicato a Zhang Jindong, 'Pupi' ha aggiunto: "Ringrazio per questo premio a nome della famiglia Zhang, una famiglia di grandi valori umani, che è arrivata in Italia e nel nostro calcio in un momento di grande difficoltà. Credo abbia visto nell'Inter la possibilità di fare qualcosa di importante, di costruire – e non soltanto dal punti di vista sportivo – qualcosa che possa restare nella storia. E' un gruppo ambizioso che ci tiene tantissimo alla storia della nostra società e alla nostra cultura, al nostro DNA e mi auguro sia solo il primo di una lunga serie di premi che merita davvero".

Calciomercato Inter, Zanetti: "Lavoriamo per avere grandi risultati. Fiducia in Pioli"

Zanetti non si è limitato ai messaggi di ringraziamento, ma ha parlato è entrato anche nello specifico delle prossime mosse del calciomercato Inter: "In estate investimenti per una grande Inter? Sono fiducioso, lo siamo tutti quelli che lavoriamo all'Inter. Sono qui da quattro mesi e si sono rivelati ambiziosi e stanno pensando ad un futuro promettente. Non sarà semplice, per costruire una squadra e una società serve molto tempo, ma ce la stiamo mettendo tutta per avere grandi risultati al più presto". Queste il resto delle sue parole raccolte da Calciomercato.it:

PIOLI - "Se fosse arrivato prima staremmo più in alto in classifica? Con il senno di poi si possono dire tante cose. C'è rispetto per de Boer: si cerca sempre di fare il massimo possibile. Adesso noi siamo molto contenti del lavoro fatto con Pioli. Per le sue capacità lo riteniamo un allenatore di grande esperienza e siamo fiduciosi per il futuro".

SCONFITTE CONTRO ROMA E JUVE - "Quella con la Juve e quella con la Roma sono state due gare diverse. I giallorossi hanno fatto meglio di noi ieri sera, ma la sconfitta non cambia i nostri obiettivi e il nostro percorso. Mancano tante gare speriamo di fare più vittorie partite da qui alla fine e poi vedremo dove saremo. Quella contro i bianconeri è stata interpretata nella maniera giusta, ma dobbiamo guardare al nostro percorso intenso, come ho detto prima. Siamo fiduciosi per il futuro".

A DISPOSIZIONE DI PIOLI - "Se il mister mi chiama per scendere in campo? Ieri ho giocato con le Leggende e prima della gara vera e propria abbiamo vinto (ride, ndr)! Ancora qualcosa riesco a fare. L'importante è difendere la maglia dell'Inter".

D.G.