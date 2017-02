Lazio-Udinese, Pozzo si scaglia contro Pairetto: "Non dovrebbe più arbitrare!"

27/02/2017 20:14

LAZIO UDINESE POZZO PAIRETTO / La rabbia per il rigore concesso alla Lazio non è ancora scemata in casa Udinese. "Sia l'arbitro Pairetto che l'addizionale hanno responsabilità, ma non mi è piaciuta in generale la direzione troppo casalinga", ha tuonato il patron dei friulani Giampaolo Pozzo ai microfoni del canale tematico bianconero. "In occasione del rigore - ha proseguito - l'arbitro è a due passi e l'addizionale è di fronte: non trovo giustificazione. O dobbiamo dire che è incapace o, ancora peggio, disonesto. Per me non dovrebbero arbitrare più".

Il patron ha poi invocato l'uso della moviola: "È illogico che il calcio non si avvalga della tecnologia, è un mezzo semplice per aiutare l’arbitro nei momenti cruciali come nel caso di un rigore che ha un significato determinante. Può compromettere una partita. Credo che anche gli arbitri vogliano togliersi di dosso la responsabilità dell'errore umano. Spero che la moviola sia messa in pratica e termini questa tortura. Non ho mai mollato, ho discusso in Federazione almeno 7-8 anni e alla fine, dopo i nostri investimenti di tanti anni fa, sono stati bravi a far digerire almeno la goal line technology, adesso aspettiamo l'avvento della Var. Spero che dal prossimo anno sia messa in funzione, credo sia anche più economica della gestione di tutti questi addizionali, che non risolvono i dubbi e i problemi. Devo dire che in trent'anni di calcio questo è il caso peggiore".

D.G.