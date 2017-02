27/02/2017 21:09

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Il direttore sportivo del Partizan Belgrado Ivica Iliev, ha parlato così del futuro di Milenkovic, difensore serbo accostato di recente alla Fiorentina: "Io non ho mai parlato con il club viola - ha spiegato a 'Mondo.rs' - a dicembre ero in Italia e alcuni club hanno mostrato interesse per lui, ma tra questi non c'è la Fiorentina".

S.F.