Bologna, comunicato UFFICIALE: primo sì all'ammodernamento dello stadio

27/02/2017 19:45

BOLOGNA STADIO / Primo sì del Comune di Bologna all'ammodernamento dello stadio 'Dall'Ara' da aprte della società rossoblu. La decisione è arrivata tramite un comunicato pubblicato dall'amministrazione comunale dove si legge: "Il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha risposto alla manifestazione di interesse ricevuta il 23 febbraio scorso dal Presidente del Bologna FC 1909, Joey Saputo. Nella lettera al Presidente Saputo, il Sindaco esprime soddisfazione e vivo interesse per la determinazione – manifestata dal Bologna FC 1909 – di volere avviare un processo di ammodernamento dello stadio Renato Dall'Ara che, oltre valorizzare un così importante bene architettonico della città, possa portare a un miglioramento sostanziale dell'impatto che lo stadio stesso ha sul contesto circostante. Inoltre, aspetto fondamentale, la lettera del Bologna FC 1909 evidenzia un obiettivo che collima con quelli della Giunta e, più in generale, della città: l'avvio di un'operazione che consenta una radicale rigenerazione delle aree attinenti allo stadio e della zona Ovest di Bologna, sia sul piano urbanistico che della viabilità. La proposta avanzata dal Bologna FC 1909 nell'ambito della Legge 147/2013 riguarda infatti aree strategiche che il Comune ha già inserito nel 'Piano operativo comunale per la rigenerazione dei patrimoni pubblici' approvato dal Consiglio comunale nel marzo 2016. Come ipotizzato dalla manifestazione di interesse presentata dal Bologna FC 1909 e come previsto dalla 'legge sugli stadi', la combinazione del progetto per l'ammodernamento dello stadio con quello per la trasformazione dell'ex area militare 'Prati di Caprara Ovest' (gestita da un fondo immobiliare che fa capo a Invimit Sgr) e i relativi interventi per il miglioramento dell'accessibilità, consentiranno una valorizzazione in termini sociali, economici, occupazionali della zona. A questo proposito sarà importante il coinvolgimento dei Quartieri, ai quali dovranno essere sempre fornite tutte le informazioni, così da permettere anche il costante coinvolgimento dei cittadini secondo le modalità che questa Amministrazione è solita attuare, a cominciare dall’associazionismo sportivo presente nelle strutture interessate. Il Comune si dichiara quindi disponibile ad avviare un Tavolo tecnico per lo sviluppo del progetto urbanistico complessivo e dei progetti di trasformazione nei quali questo si sostanzierà, ai fini della predisposizione dello Studio di fattibilità previsto dalla Legge 147/2013. In base alla legge, infatti, il soggetto che intende realizzare l'intervento di riqualificazione dovrà presentare al Comune uno studio di fattibilità, 'a valere quale progetto preliminare', corredato da un piano economico e finanziario".

Il sindaco ha commentato: "Sono certo che la collaborazione con il Bologna sarà intensa e proficua. Il Comune ha sempre puntato sulla ristrutturazione dello stadio Dall'Ara, un vero e proprio monumento allo sport, ed è significativo che questo iter prenda avvio proprio nell'anno in cui la gloriosa struttura compie novant'anni".

B.D.S.