Calciomercato Inter, sgambetto Zidane ai nerazzurri

27/02/2017 19:04

CALCIOMERCATO INTER AGUERO REAL MADRID / Nonostante la doppietta che ha consentito al Manchester City di ipotecare il passaggio ai quarti di finale di Champions contro il Monaco, il futuro di Sergio Aguero alla corte di Guardiola è in dubbio. L'argentino si sente insidiato da Gabriel Jesus che prima dell'infortunio gli aveva tolto il posto in squadra e in estate valuta l'addio. Per il 'Kun' si parla da tempo dell'Inter ma un ex juventino come Zinedine Zidane potrebbe sgambettare i nerazzurri: come si legge sul 'Sun', infatti, il Real Madrid è ancora interessato ad Aguero e lo vorrebbe riportare in Spagna. Per farlo serviranno settanta milioni di euro.

B.D.S.