Juventus-Napoli, Pazienza avverte gli azzurri: "Non bisogna demoralizzarsi"

28/02/2017 04:31

JUVENTUS NAPOLI PAZIENZA / Ore di attesa per il big match di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. Michele Pazienza, doppio ex, ha fatto il punto sugli azzurri: "Non è il momento di demoralizzarsi perché questo è un momento molto delicato e nonostante la squadra non sia al top della condizione, sono certo che ne verrà fuori con orgoglio - spiega a 'Radio Crc' - Il modo migliore per riprendere fiducia e autostima è ottenere un buon risultato nella prossima partita. Adesso tutti criticano il Napoli e Sarri, ma questa squadra sta disputando un campionato strepitoso e l’allenatore ha dimostrato di saper inserire giovani al momento giusto riuscendo a dare un valore anche alto dei giovani".

M.D.A.