Chelsea, indizio sulla permanenza di Conte

27/02/2017 18:52

CHELSEA CONTE / Non si placano le voci sul futuro di Antonio Conte. Il tecnico italiano, che sta facendo molto bene in questa sua prima stagione col Chelsea, secondo 'The Sun' starebbe pensando di aprire un ristorante a Londra, segno della sua volontà di rimanere. Oggi si è parlato di un possibile approdo di Conte sulla panchina dell'Inter. Una 'bomba' di calciomercato dovuta al possibile 'disagio' a Londra e la nostalgia del ritorno in patria. Il tecnico potrebbe quindi essere tentato dall'ipotesi di vincere la Premier League per poi lasciare il Chelsea a fine stagione.

Tuttavia, in Inghilterra sono sicuri: presto potrebbe essere aperto un nuovo ristorante a Londra. Daniele Conte, infatti, starebbe cercando di espandere il suo marchio utilizzando la presenza di suo fratello in città. Questo sarebbe un segno della volontà del tecnico di progettare il suo futuro coi 'Blues'.

M.D.A.