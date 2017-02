Inter-Roma, Berti contro Spalletti: "Basta con i teatrini"

27/02/2017 18:42

INTER ROMA BERTI SPALLETTI / "Spalletti la smetta con i teatrini": Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, attacca il tecnico della Roma all'indomani della vittoria dei giallorossi contro la formazione di Pioli. Intervistato da 'gazzamercato.it', Berti commenta l'arbitraggio: "Non mi è piaciuto, ci sono stati errori. Guardi io ero in tribuna, ad un certo punto c'era silenzio e si è sentita la botta del calcio che hanno dato ad Icardi. Questo era rigore netto e le partite possono cambiare".

L'ex calciatore continua replicando alle affermazioni di Spalletti: "Sono 14, 15 giornate che non danno un rigore all'Inter. Va detto. E poi se c'è un rigore netto su Icardi va dato. La Roma è più in forma e più forte ma bastava il rigore su Icardi sull'1-0 sul finire del primo tempo e cambiava tutto. Che la smetta Spalletti di fare i teatrini. Comunque l'Inter non è lontana ma la Roma e leggermente superiore”.

B.D.S.