Scarpa d'Oro: Messi leader, Dzeko e Higuain inseguono. Un italiano nella top ten

27/02/2017 18:25

SCARPA D'ORO CLASSIFICA / C'è anche un italiano al momento nella top 10 della Scarpa d'Oro, la classifica che premia il miglior goleador a livello mondiale considerando soltanto le reti messe a segno in campionato e attribuendole un valore diverso in base al torneo di riferimento. Dopo le gare del fine settimana in testa c'è Lionel Messi seguito da Cavani; si dividono la terza piazza Dzeko, Lewandowski, Higuain e Aubameyang. Nella top ten figura anche Belotti.

Ecco la classifica Scarpa d'oro al 27 febbraio:

1. Messi 40 punti

2. Cavani 39 punti

3. Dzeko 38 punti

3. Lewandowski 38 punti

3. Higuain 38 punti

3. Aubameyang 38 punti

7. Luis Suarez 36 punti

7. Dost 36 punti

9. Alexi Sanchez 34 punti

9. Belotti 34 punti

9. Modeste 34 punti

9. Lukaku 34 punti

9. Kane 34 punti

B.D.S.