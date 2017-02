Virtus Entella, arriva la risposta di Cassano

27/02/2017 18:30

VIRTUS ENTELLA CASSANO / Antonio Cassano rifiuta la Virtus Entella. L'esperto talento barese, da tempo alla ricerca di una nuova sistemazione, avrebbe deciso di declinare la proposta del presidente Gozzi dopo giorni di riflessione. Come riporta 'Sky', non sarebbe convinto del trasferimento e avrebbe quindi deciso di aspettare giugno per svolgere la preparazione estiva con una nuova squadra. La sua risposta era attesa entro domani, termine ultimo per il tesseramento. A meno di colpi di scena, quindi, non dovrebbero esserci margini per una nuova apertura.

M.D.A.