Calciomercato Roma, Gomez: "Vicino ai giallorossi, ma non ero convinto"

27/02/2017 18:03

CALCIOMERCATO ROMA GOMEZ / Artefice di una grande stagione insieme alla sua Atalanta, il 'Papu' Gomez ha svelato alcuni retroscena di calciomercato. Il calciatore a gennaio è stato accostato alla Roma: "Vicino ai giallorossi? Sì, nell’ultimo mercato i due club si sono parlati, ma non so cosa sia successo dopo - le sue parole a 'Sky' - Ho sempre dato la mia disponibilità all’Atalanta: andarmene a gennaio sarebbe stato molto difficile, non ero molto convinto. Non so cosa accadrà nel mio futuro, ho ancora un contratto fino al 2020. Se qualcuno mi vuole dovrà comprarmi".

M.D.A.