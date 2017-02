Palermo, UFFICIALE: Zamparini si è dimesso!

27/02/2017 18:02

PALERMO ZAMPARINI DIMISSIONI / Maurizio Zamparini non è più il presidente del Palermo: l'ormai ex patron ha rassegnato le dimissioni dalla carica di numero uno della società. Questo il comunicato ufficiale: "Il Presidente Maurizio Zamparini comunica di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del Palermo Calcio. Entro quindici giorni verrà nominato il nuovo Presidente, che verrà presentato a Palermo in conferenza stampa. Il nuovo Presidente è membro e rappresentante di un fondo anglo-americano, che si è contrattualmente impegnato ad investire nei progetti del Gruppo Zamparini con priorità iniziale negli investimenti del Palermo Calcio e negli impianti sportivi da realizzare a Palermo, ovvero lo stadio ed il centro sportivo. Obiettivo degli investitori sarà riportare il club nella posizione che la città merita, quella EUROPEA, con un programma di 3-5 anni".

B.D.S.