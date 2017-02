Verona, Pecchia: "Sono sempre in discussione, fa parte del ruolo"

27/02/2017 17:38

VERONA PECCHIA / Fabio Pecchia ha analizzato il difficile momento del suo Verona, reduce da quattro partite senza vittoria in Serie B. Il tecnico è intervenuto oggi in conferenza stampa: "Credo nella rosa e ho fiducia nei miei ragazzi. Siamo in piena tempesta e il comandante deve tenere la barra dritta in un momento del genere, ho gli strumenti, la forza e la lucidità per farlo".

Nonostante un periodo poco felice del Verona, la panchina di Pecchia è salda. L'allenatore ha detto la sua sull'argomento: "Se mi sento in discussione? Lo sono sempre, quotidianamente: è una caratteristica del ruolo che ricopro. Davanti a calciatori, stampa e tifoseria. Ma dalla mia parte ho una società che lavora e ha fiducia, ho un contatto stretto con il presidente e tutti i dirigenti".

M.D.A.