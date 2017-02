Borussia Dortmund, UFFICIALE: disturbi metabolici fermano Götze

27/02/2017 17:32

BORUSSIA DORTMUND GÖTZE DISTURBI / Ci sono disturbi metabolici dietro ai continui infortuni di Mario Götze: lo si apprende da un comunicato diramato dal Borussia Dortmund. Nella nota si legge che il "Borussia Dortmund dovrà continuare a fare a meno di Mario Götze per il momento. Il 24enne campionato del momento ha sofferto continuamente di problemi muscolari negli ultimi mesi, spingendoci ad un'indagine completa sulle cause di questa situazioni. Le indagini hanno rivelato che il calciatore ha dei disturbi metabolici" e proprio per questo necessita di riposo.

B.D.S.