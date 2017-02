Calciomercato Juventus, concorrenza inglese per Rabiot

27/02/2017 17:19

CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT / Non solo la Juventus su Adrien Rabiot. Il talentuoso centrocampista del PSG, che piace a diversi club europei, è tra i nomi che la dirigenza bianconera sta vagliando per la prossima stagione. Tuttavia, riporta il 'Daily Mirror', dopo le ottime prestazioni stagionali, su di lui di recente è tornato vivo l'interesse del Tottenham, che lo ha seguito anche negli scorsi anni. Rabiot in passato è stato accostato anche a Roma e Milan.

M.D.A.