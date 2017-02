Calciomercato Fiorentina, blitz per Milenkovic e Vlahovic

27/02/2017 16:52

FIORENTINA MILENKOVIC VLAHOVIC - La Fiorentina stasera sarà impegnata nel 'Monday Night' del ventiseiesimo turno contro il Torino, ma gli uomini mercato guardano già al futuro. Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', i dirigenti del club gigliato sarebbero attesi a Belgrado mercoledì, o giovedì, per chiudere due trattative col Partizan: quella per il difensore Milenkovic (classe 97'), accostato anche alla Juventus, e quella per l'attaccante classe 2000 Vlahovic. Il primo dovrebbe arrivare in viola a giugno per 5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, il secondo invece arriverebbe al compimento della maggiore (nel 2018) a Firenze, rimanendo dunque in prestito al Partizan. Costo dell'operazione 1.5 milioni di euro. Doppio colpo in prospettiva per Pantaleo Corvino.

A.L.