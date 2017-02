PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-TORINO: Saponara cecchino, Belotti risolutivo

Marco Di Nardo

27/02/2017 22:48

PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA TORINO PROMOSSI E BOCCIATI – Saponara e Chiesa incantano ma Belotti risponde come al suo solito salvando un Torino poco convincente, soprattutto nel primo tempo. Brutta prestazione di Zappacosta ed Astori.

FIORENTINA

Tatarusanu 6 – Incolpevole sui gol di Belotti. Bene nei disimpegni con i piedi.

Salcedo 6 – Buona prestazione dell’esterno messicano che presta molta alla fase difensiva per poi sovrapporsi a Chiesa per andare al cross. Ingenuo il fallo da rigore commesso al 60’ su Boyé.

Rodríguez 6 – Bravo nel giocare spesso d’anticipo sull’avversario di turno, per poi impostare velocemente l’azione offensiva.

Astori 5 – Dopo un buon primo tempo, commette qualche errore di troppo nel secondo. Sbaglia nel farsi attaccare alle spalle da Moretti in occasione del gol di Belotti. In ritardo proprio sull’attaccante granata in occasione del gol del pareggio.

Sánchez 6 – Anche in un nuovo ruolo, riesce comunque a fare il suo dovere concedendo poco a Falque. Dal 75’ Tomovic – s.v.

Badelj 7– Insieme a Borja Valero, imbastisce buone trame di gioco. Bravo nello scalare in difesa quando l’offensiva granata si sviluppa sulle fasce. Chiede spesso le linee di passaggio, intercettando molti palloni.

Borja Valero 6,5 – Da buon regista qual è, riesce a dettare bene i tempi di gioco, verticalizzando subito per i trequartisti o per Kalinic. Da un suo errore, nasce l’azione che porta al secondo gol di Belotti

Chiesa 7 – Gioca molto tra le linee, creando dei problemi alla difesa del Torino che non sempre riesce ad accorciare. Con la sua velocità ed il suo estro, mette in difficoltà Barreca.

Saponara 7,5 – All’8’ segna il suo terzo gol stagionale, approfittando di una corta respinta di Hart. La sua pressione su Lukic, non consente al Torino di creare una manovra fluida. Bravo nell’attaccare la profondità con i tempi giusti. Dal 79’ Cristóforo – s.v.

Tello 6,5 – Rispetto a Chiesa, cerca molto l’ampiezza attaccando alle spalle di Zappacosta. Solo un grande Hart gli nega la gioia del gol. Dall’88’ Olivera – s.v.

Kalinic 6,5– Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, segna al 38’ il dodicesimo gol in campionato. Bravo nel protegger palla e far salire la squadra.

All. Sousa 5,5 – Ancora una volta la sua Fiorentina si fa rimontare dopo aver giocato buona parte della gara nella metà campo avversaria. Forse sbaglia nel ritardare i cambi.

TORINO

Hart 6 – Da una sua corta respinta arriva il gol di Saponara. Non può far nulla sul gol di Kalinic. Bravo in due occasioni, nelle uscite basse su Tello impedendo allo spagnolo di segnare.

Zappacosta 4,5 – In occasione del secondo gol della Fiorentina, sbaglia nel marcare Kalinic, permettendo all’attaccante viola di andare in rete liberamente. Soffre molto la posizione di Tello che molto spesso riesce a superarlo attaccando alle spalle.

Ajeti 5– Quando è chiamato nel mettere la forza nei contrasti, ne esce da vincitore. Un po’ di problemi li riscontra quando invece deve costruire. In ritardo in occasione del primo gol viola. Dal 45’ Rossettini 6,5 – Con l’ex Bologna in campo, il Torino riesce a trovare la giusta solidità difensiva. Gioca bene in anticipo su Kalinic, neutralizzando molti cross degli esterni viola.

Moretti 6 – Soffre molto gli inserimenti di Saponara e Chiesa. Meglio nella ripresa.

Barreca 5 – Così come Zappacosta, anche il giovane esterno commette molti errori in fase di non possesso palla, consentendo a Chiesa di fare ciò che vuole.

Benassi 5 – Entra in maniera troppo irruenta sul pallone, commettendo spesso falli ingenui. Manca il suo supporto nella fase di costruzione. Dal 57’ Gustafson 6 – Rispetto a Benassi, riesce a mettere ordine a centrocampo.

Lukic 5 – Commette molti errori in fase di costruzione, soffre la pressione di Saponara. Sbaglia nel non ripiegare in difesa in occasione del primo gol della Fiorentina.

Baselli 6,5 – Dopo un primo tempo sotto tono, cresce nella ripresa entrando nel vivo nella costruzione del gioco. Da un suo assist, arriva il secondo gol di Belotti.

Falque 5,5 – Contro un Sanchez così attento, riesce a fare bene poco facendo perdere imprevedibilità alla manovra granata.

Belotti 7 – Dopo un primo tempo passato a lottare contro Rodriguez e Astori, sbaglia un calcio di rigore ma si fa perdonare con una doppietta che gli consente di arrivare a quota diciannove gol in campionato e di salvare il Torino.

Boyé 6,5 – Anche se aiuta poco la squadra in fase di non possesso palla, è l’unico che prova ad impensierire la difesa viola. Bravo nel conquistare un calcio di rigore che però Belotti sbaglia. Dal 69’ Ljajic 6 - Mette a disposizione della squadra il suo estro, costringendo Salcedo e compagni a prestare massima attenzione.

All. Mihajlovic 6 – Il Torino mostra la sua stessa grinta ribaltando un risaltato che sembrava compromesso. I cambi fatti, gli hanno consentito di agguantare il pareggio.

Arbitro: Giacomelli 6 – Buona prestazione del direttore di gara di Trieste che sanziona con l’ammonizione solo i falli più cattivi. Giusto concedere il calcio di rigore al Torino al 60’, per fallo di Salcedo su Boyé.

TABELLINO

FIORENTINA-TORINO 2-2

Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu, Salcedo, Rodríguez, Astori, Sánchez (75’ Tomovic), Badelj, Borja Valero, Chiesa, Saponara (79’ Cristóforo), Tello (88’ Olivera), Kalinic. A disposizione: Sportiello, Milic, Maistro, De Maio, Satalino, Hagi, Babacar. All. Sousa

Torino (4-3-3): Hart, Zappacosta, Ajeti (45’ Rossettini), Moretti, Barreca, Benassi (57’ Gustafson), Lukic, Baselli, Falque, Belotti, Boyé (69’ Ljajic). A disposizione: Padelli, Molinaro, De Silvestri, Avelar, Valdifiori, Acquah, Iturbe, Reinaudo, López. All. Mihajlovic

MARCATORI: 8’ Saponara (F), 38’ Kalinic (F), 65’ e 85’ Belotti (T)

ARBITRO: Giacomelli Piero (Sez. di Trieste)

AMMONITI: 27’ Lukic (T), 34’ Benassi (T), 42’ Saponara (F)

ESPULSI: -