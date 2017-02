Palermo, l'Era Zamparini al termine: i colpi, i successi, i tanti esoneri e la fine di un lungo amore

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

27/02/2017 17:00

PALERMO ZAMPARINI / Maurizio Zamparini, Palermo e quel rapporto 'odi et amo' che sembra adesso giunto al capolinea. L’imprenditore friulano sta per lasciare, chiudendo una lunga parentesi che racconta gli ultimi quindici anni di storia rosanero. In Sicilia, Zamparini è stato amato e osannato, così come contestato e messo in discussione per la sua gestione a tratti imprevedibile, fatta da giornate di calciomercato adrenaliniche e facili esoneri.

L'ultimo periodo di operato a Palermo, vissuto come in una parabola discendente, rischia di far passare in secondo piano quanto di straordinario è stato fatto negli anni d’oro, con Zamparini capace di mettersi accanto consiglieri competenti e anticipare tanti colpi di con un attento lavoro di scouting, realizzando successivamente importanti plusvalenze.

Calciomercato Palermo, Zamparini pronto a lasciare: in Sicilia portò tra gli altri Toni, Grosso, Barzagli, Cavani e Dybala

Dopo aver preso in mano la società da Franco Sensi nel 2002, Zamparini riporta il Palermo in Serie A nel 2004: la rosa allestita, tra gli altri, presentava nomi del calibro di Luca Toni, Fabio Grosso ed Eugenio Corini, quest’ultimo di ritorno il mese scorso nel ruolo di allenatore, ma soltanto per poche settimane. Di parentesi brevi sulla panchina del capoluogo siciliano, ne hanno vissute in tanti. Basti pensare che nelle ultime sedici stagioni, il Palermo ha ingaggiato ben ventinove allenatori. E non sempre la decisione drastica è stata legata ai risultati: ad esempio nella stagione dei record (2015/2016), la società effettuò otto cambi di guardia con sette allenatori diversi, due dei quali sollevati dall’incarico all’indomani di una vittoria (nello specifito si trattava di Iachini e Ballardini). Rapporti infuocati ma anche tanti ripensamenti, oltre che opportunità di esordio nella massima serie come per De Zerbi, Schelotto, Viviani, Bosi e Tedesco.

Tanto vulcanico, quanto profondo Zamparini con gli allenatori. E non è un caso, probabilmente, che il tecnico più stimato dal patron, Francesco Guidolin, abbia vissuto ben tre partentesi diverse in rosanero ed è sempre rimasto in cima alla lista dei desideri in tempi di scelte.

Insomma, Palermo come un labirinto dalle sabbie mobili per gli allenatori, ma anche per i direttori sportivi. Perché, eccetto Rino Foschi, del quale Zamparini si è fidato negli anni migliori, molti sono riusciti a sviluppare poco e niente di fronte alle condizioni dettate dall’alto.

Palermo è stata per anni riferimento per la Nazionale, da Andrea Barzagli a Salvatore Sirigu, passando per Federico Balzaretti, Fabrizio Miccoli, oltre ai già citati Toni e Grosso. Ma è stata anche trampolino per campioni di valore assoluto come Edison Cavani, Javier Pastore e Paulo Dybala. Qualcuno, come Belotti, ha pure lasciato l’amaro in bocca per esser stato ceduto a cifre decisamente non commisurate al reale valore tecnico.

Tra il 2009 e il 2011 i successi più prestigiosi: dapprima con il quinto posto in classifica, successivamente con la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League e la finale di Coppa Italia.

Poi, qualcosa si rompe. Il feeling con la città e la tifoseria si sfalda giorno dopo giorno. Arriva la retrocessione in Serie B nella stagione 2013/14 e neanche il ritorno nella massima serie nella stagione successiva, risana la frattura. Zamparini non sembra più il presidente pieno di entusiasmo di un tempo, minaccia più volte di lasciare il Palermo e il calcio giocato, fino ai giorni nostri: quel momento sembra essere ormai alle porte come lui stesso ha confermato: "Sto per dimettermi da presidente del Palermo. Non resto da presidente onorario. Già in settimana, arriveranno le mie dimissioni, poi gli investitori americani subentreranno a me. Non vi dico per ora di chi si tratta".