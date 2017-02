Calciomercato Everton, doppio obiettivo per la difesa

28/02/2017 04:03

CALCIOMERCATO EVERTON KALINIC KEAN / Doppio obiettivo per rinforzare la difesa dell'Everton: i 'Toffees' per la prossima stagione vogliono mettere al sicuro la retroguardia e puntano su due obiettivi. Il primo è Lovre Kalinic, portiere croato, 26 anni, attualmente in forza al Genk; il secondo milita già in Premier League, con la maglia del Burnely: si tratta di Michael Keane, 24 anni, centrale inglese cresciuto nel Manchester United. Lo riferisce il 'Mirror'.

B.D.S.