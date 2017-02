Calciomercato Milan, strada in salita per Fabregas: ecco i suoi piani

28/02/2017 03:51

CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS - Potrebbe soltanto restare un sogno Cesc Fabregas per il nuovo Milan targato cinese. Il centrocampista spagnolo, secondo i rumors degli ultimi giorni, sarebbe tornato ad essere uno dei principali obiettivi del 'Diavolo. Eppure, stando a quanto riportato dal tabloid britannico 'Daily Star', il colpo sarebbe tutt'altro che facile per i rossoneri. Il giocatore infatti, nonostante con Antonio Conte non abbia trovato finora grandissimo spazio, sarebbe intenzionato a lottare per convincere l'allenatore italiano e guadagnarsi un posto da titolare. Il 29enne ex Arsenal e Barcellona, non vorrebbe dunque mollare la spugna: del resto, il suo contratto con i 'Blues' scadrà soltanto nel giugno del 2019.

F.S.