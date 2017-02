Milan, i tifosi insorgono con una petizione: "Niente più telecronache per Ambrosini!"

27/02/2017 15:20

MILAN AMBROSINI TELECRONACA / Niente più telecronache del Milan per Massimo Ambrosini: è la richiesta portata avanti con una petizione su 'change.org' dei tifosi rossoneri e indirizza a Sky Sport. Nella petizione si spiegano i motivi per i quali l'ex centrocampista rossonero non dovrebbe più essere chiamato al commento tecnico della sua ex squadra: "E' evidente come il sig. Ambrosini non sia lucido nel commentare la squadra di cui è stato capitano e - o per risentimento, o per tentativi di mostrare distacco o finta imparzialità - finisca per risultare di parte".

Tra gli esempi portati a sostegno della propria tesi, nella petizione si legge: "Non si può vedere come Ambrosini abbia bisogno di rivedere mille volte il rigore per il Milan mentre quelli per il Sassuolo per lui sono chiari fin da subito. Non si può sentire parlare di "Berardi che avrebbe segnato il primo rigore se glielo avessero dato". Solo una settimana fa, in Milan-Fiorentina, abbiamo visto lo stesso Ambrosini non vedere il fuorigioco in occasione dell'1-1 viola e chiamare fuorigioco "netto" quello di Bacca a fine primo tempo, salvo essere smentito dal replay".

"Da tifoso del Milan - si legge anche nella petizione - non dimentico le risatine pensando di essere fuori onda un anno fa in una partita dicendo che "tanto perdono 3-0"".

Proprio per questo arriva la richiesta di "non far commentare più il Milan a Massimo Ambrosini su Sky Sport in quanto non imparziale e non distaccato come dovrebbe essere un commentatore del suo ruolo".

B.D.S.