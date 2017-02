Barcellona, Iniesta: "Siamo al mille per mille con Luis Enrique"

27/02/2017 15:17

CALCIOMERCATO LIGA BARCELLONA - Jorge Sampaoli, Ronald Koeman, Jürgen Klopp, Massimiliano Allegri. Il toto allenatore in casa Barcellona è ufficialmente partito. I media spagnoli (e non solo) sembrano dare ormai per spacciato Luis Enrique: secondo i più infatti, l'ex allenatore di Roma e Celta Vigo, non sarà più l'allenatore dei catalani la prossima stagione. Tante le critiche rivolte al 46enne di Gijon, che però sembra conservare il sostegno dei suoi calciatori. Dopo Piqué infatti, anche il capitano Andres Iniesta ha speso pubblicamente parole in difesa del suo tecnico.

"Tutti hanno molto chiara la situazione in cui ci troviamo e cosa vogliamo ottenere, lo sa il tecnico e lo sappiamo noi giocatori - ha detto il centrocampista durante un evento promozionale per la Sony - Siamo al mille per mille con Luis Enrique, è l'unico modo che abbiamo per poter vincere altri titoli. Spero che possa restare qui e continuare a conquistare dei titoli con noi, come fatto nelle ultime stagioni".

Iniesta ha poi parlato della Champions League e delle flebili possibilità di passare il turno dopo il 4-0 rimediato dal PSG all'andata: "Dobbiamo credere nella rimonta, pur sapendo che ribaltare il risultato sarà molto complicato. Possiamo avere qualche possibilità e dovremo provare a sfruttarla".

F.S.