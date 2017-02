27/02/2017 15:04

CALCIOMERCATO USA MARCHIONNI - Dopo l'arrivo di Amauri e le voci su un possibile colpo Cassano, un altro calciatore italiano potrebbe presto sbarcare ufficialmente nel calcio statunitense. Secondo quanto riportato dalla stampa d'Oltreoceano, il 36enne ex centrocampista di Parma e Juventus, Marco Marchionni, sarebbe prossimo a firmare per i New York Cosmos.

F.S.