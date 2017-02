Calciomercato Fiorentina, Cannavaro: "Ecco perché voglio Kalinic"

27/02/2017 14:40

CALCIOMERCATO FIORENTINA CANNAVARO KALINIC / Ancora un giorno poi anche in Cina il calciomercato chiuderà i battenti. Potrà solo allora tirare un sospiro di sollievo la Fiorentina 'assediata' dal Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro per Nikola Kalinic. Proprio il tecnico del club cinese in un'intervista a 'Fox Sports' che andrà in donda domani sera ha spiegato l'interesse per Kalinic: "E' sempre stato il mio obiettivo nel calciomercato di gennaio perché ha delle caratteristiche che si sposano con il mio modo di vedere il calcio. E' un ragazzo serio e intelligente: quando vai a fare queste esperienze in Paesi come la Cina, la gente pensa che i calciatori ci vanno solo per soldi e c'è il rischio di perdere di vista l'obiettivo, che è giocare a calcio. Servono caratteristiche umane e Kalinic le ha".

Cannavaro risponde anche ad una domanda su Totti: "Non lo chiamo in Cina per un semplice motivi: cerchiamo calciatori giovani e non a fine carriera".

B.D.S.