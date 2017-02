I CRAQUE DEL MOMENTO - Stindl: il giustiziere viola colpisce ancora

Maurizio Russo

27/02/2017 14:34

STINDL BORUSSIA MONCHENGLADBACH / Ci sono annate che iniziano male. Il Borussia Mönchengladbach, dopo l'ottimo quarto posto della passata stagione, è riuscito ad entrare nella fase a gironi di Champions League avendo la meglio sullo Young Boys nei playoff, ma in Bundesliga le cose non sono andare affatto bene. Tanto che, con 3 punti in 8 giornate tra la sesta e la tredicesima di campionato, si era ritrovata a lottare per non retrocedere. Le cose non sono migliorate di molto e, durante la pausa natalizia, è stato esonerato Schubert e la panchina è stata affidata ad Hecking. Una scelta davvero azzeccata: ora i 'Puledri' occupano la decima posizione e, soprattutto, sono agli ottavi di Europa League.

SETTE SU SETTE - Giocatore simbolo della rinascita del Borussia Mönchengladbach è il suo capitano Lars Stindl. Il 28enne trequartista tedesco ha siglato 7 gol nelle ultime 7 partite tra campionato e coppe. Dalla doppietta al Bayer Leverkusen nel successo esterno 3-2 alla rete casalinga contro il Friburgo fino al tiro deviato che ha sbloccato la sfida con l'Ingolstadt nell'ultima gara di Bundesliga. Ma il vero exploit che gli vale il titolo di craque del momento è arrivato in Europa League: dopo la sconfitta casalinga 0-1, Stindl ha condotto i bianconeroverdi alla rimonta in casa della Fiorentina da 2-0 a 2-4 con una tripletta che è valsa il passaggio del turno.

Calciomercato, Stindl cuor di capitano: rifiutate due offerte

Lars Stindl ha intenzione di diventare una bandiera del Borussia Mönchengladbach. Ecco perché ha firmato un contratto a lunga scadenza fino al 2020, rifiutando nella scorsa sessione estiva di calciomercato le avances di altri due club tedeschi pronti ad offrirgli un ingaggio superiore a quello attuale. Bayer Leverkusen e Schalke 04, prossima avversaria in Europa, si sono viste rispondere 'no, grazie'.