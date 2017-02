27/02/2017 14:27

MANCHESTER CITY TOURE' - Rientrato nei ranghi dopo un periodo complicato, Yaya Touré sta mettendo il massimo in campo per il Manchester City di Pep Guardiola. Ma il 33enne centrocampista ivoriano non è sicuro di restare anche nella prossima stagione: "Non so se continuerò, dipende dalla dirigenza. Io non ho nulla da dire a riguardo, voglio solo aiutare la squadra a vincere titoli per i tifosi".

A.L.