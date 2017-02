27/02/2017 13:52

CALCIOMERCATO LACAZETTE ATLETICO MADRID / Un nuovo bomber francese per l'attacco dell'Atletico Madrid. I 'Colchoneros' - secondo quanto riportato da 'The Telegraph' - sarebbero pronti a puntare su Alexandre Lacazette, centravanti del Lione, in caso di partenza di Antoine Griezmann.

M.S.