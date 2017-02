DIRETTA Premier League, Leicester-Liverpool: segui la cronaca LIVE

Alessio Lento (@lentuzzo)

27/02/2017 20:00

LEICESTER LIVERPOOL PREMIER - Prima partita dopo il clamoroso esonero di Claudio Ranieri per il Leicester. I campioni d'Inghilterra in carica chiudono la ventiseiesima giornata di Premier League ospitando nel 'Monday Night' il Liverpool di Jurgen Klopp. Le 'Foxes' sono alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. i 'Reds' non vogliono perdere terreno dalla zona Champions. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'King Power Stadium'.

FORMAZIONI UFFICIALI

LEICESTER (4-4-2): Schmeicheln; Simpson, Morgan, Huth, Fuchs; Drinkwater, Ndidi, Mahrez, Albrighton; Okazaki, Vardy.

LIVERPOOL (4-3-3): Mignolet; Clyne, Matip, Can, Milner; Lucas, Lallana, Wijnaldum; Coutinho, Firmino, Mane. All.: Klopp.

CLASSIFICA: Chelsea 63; Tottenham 53; Manchester City* 52; Arsenal* 50; Liverpool* 49; Manchester United* 48; Everton 44; West Bromwich 40; West Ham 33; Stoke 32; Burnley e Watford 31; Southampton* 30; Bournemouth 26; Swansea 24; Middlesbrough e Crystal Palace 22; Leicester* e Hull 21; Sunderland 19.

*una partita in meno